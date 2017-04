"Siamo una squadra che non sa speculare. Se entriamo in campo per speculare, avremo molte possibilità di perdere perché siamo una squadra che tenta sempre di essere protagonista". Così Javier Mascherano, nella conferenza stampa della vigilia, inquadra così la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions contro la Juventus. L'argentino del Barcellona ha le idee molto chiare e riconosce il valore dei bianconeri: "Siamo molto contenti di giocare i quarti contro una squadra come la Juventus, che nel suo campo ha numeri fantastici. Per superarla serviranno due partite ben fatte, non soltanto in difesa ma anche in attacco".



Nell'undici titolaredovrebbe giostrare nel ruolo di centrocampista centrale in un reparto completato da: "Mi sono adattato al fatto di giocare centrale o terzino destro e col tempo mi sono sentito più a mio agio - precisa -. E' chiaro che, ma non ho problemi a occupare diverse posizioni. Se pensassi che questo andrebbe a discapito della squadra, lo direi all'allenatore ma sinceramente non ho problemi a giocare in altre posizioni.? Sono due grandi campioni, dobbiamo stare particolarmente attenti a loro perché possono decidere la partita con una sola giocata".