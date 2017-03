"Sono convinto che a un certo punto saremo vicini a passare il turno. Se loro ce ne hanno fatti quattro, noi possiamo farne sei". Luis Enrique fa sfoggio di ottimismo alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions che vedrà il suo Barcellona impegnato contro il Paris Saint Germain. A Messi e compagni, dopo il clamoroso 0-4 dell'andata, servirà un miracolo per centrare la qualificazione ai quarti ma il tecnico ha assoluta fiducia nei suoi uomini: "Non mi interessa fare la storia - dice a proposito del fatto che nessuna squadra in Champions ha mai realizzato una rimonta del genere -. L'unica cosa che voglio è passare il turno".



E secondoun ruolo fondamentale potranno giocarlo anche i tifosi: "Attraverso il nostro gioco sono convinto che arriveremo al punto di essere vicini al passare il turno.per aiutare i nostri giocatori", la convinzione del tecnico.