"La Juventus in casa ha numeri incredibili e all'altezza della sua storia. Noi vogliamo fare una grande partita e superare un grande avversario, ma non sarà facile". Parla così Luis Enrique, tecnico del Barcellona, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions contro i bianconeri allo Stadium. I blaugrana sono reduci dal clamoroso ko a Malaga nell'ultimo turno di Liga, ma l'ex allenatore della Roma non si peoccupa: "La sconfitta è stata ingiusta, però come sempre il minimo errore e la poca fortuna influenzano il risultato. Ma non credo che possa condizionarci: a questo punto della stagione il giocatore è più che attento ad approcciare al meglio partite del genere. La cosa importante è giocare bene a calcio".



L'ultimo precedente di due anni fa asorrise alche, vincendo 3-1 all'Olympiastadion, conquistò la sua: ""Ho ricordi positivi, ma questa gara non c'entra nulla con quella finale - dice-. Laè una squadra di altissimo livello, non saprei dire se più forte o meno rispetto al 2015. Ho visto la Juve fare pressione, giocare bene partendo da dietro e l'ho vista difendere. E' in grado di dominare tutte le fasi del gioco e noi faremo la nostra partita, che significa cercare la vittoria dall'inizio. L'assenza di? Per noi è unma siamo preparati per sostituirlo". Poi ai microfoni di Premium Sport: "Se siamo nervosi per la sconfitta di? No assolutamente,. I giornalisti magari sono nervosi, ma noi no: sappiamo cosa dobbiamo fare per concludere al massimo questa stagione".