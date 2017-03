La Procura della Figc ha chiesto 7 punti di penalizzazione e un'ammenda di 140mila euro per l'Avellino, 6 anni di squalifica con preclusione, oltre a 20mila euro di ammenda, per i calciatori Armando Izzo (ora al Genoa), Francesco Millesi e Luca Pini e 3 anni di squalifica e 50mila euro di ammenda per Maurizio Peccarisi.



Chiesti inoltre 6 mesi di squalifica e un'ammenda di 30mila euro per omessa denuncia nei confronti dei calciatori Fabio Pisacane (ora al Cagliari), Luigi Castaldo, Mariano Arini e Raffaele Biancolino, mentre per l'ex presidente e ora amministratore unico dell'Us Avellino, Walter Taccone, la sanzione richiesta è di 9 mesi di inibizione e 45mila euro di ammenda.



Queste le richieste del, a carico di tesserati ed ex tesserati del club irpino per i presunti illeciti commessi nelle partite(17 maggio 2014) e(25 maggio 2014) validi per il campionato di. Ilpresieduto da Cesare Mastrocola ha rinviato all'udienza di(ore 14) la prosecuzione del dibattimento.