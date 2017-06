US Open Cup: il Miami di Nesta umilia Kakà

Alessandro Nesta si rimette i panni del grande difensore e con un sorprendente "intervento in scivolata" bacchetta l'ex compagno ai tempi del Milan Kakà. Infatti il Miami FC allenato dall'ex laziale, squadra che milita in NASL, la seconda serie americana, ha vinto a sorpresa per 3-1 il derby della Florida sul campo dell'Orlando City del brasiliano e di Nocerino, formazione di MLS, in una sfida di US Open Cup.

Dopo i sorrisi e gli abbracci tra ex compagni prima del calcio d'inizio, in partita non è certamente andata come Kakà e Nocerino speravano visto che l'Orlando City, davanti ai propri tifosi, è stato letteralmente dominato dal Miami FC in un match che sulla carta vedeva assolutamente favorita la formazione che milita in MLS, la massima serie americana. Nesta, che comanda la classifica della NASL, ha puntato sull'undici titolare mentre l'Orlando City ha messo in campo diverse seconde linee e Kakà è entrato solo nella ripresa.

Il match degli ottavi di finale di US Open Cup era però già chiuso prima del 60', col Miami FC avanti 3-0 grazie alla tripletta del brasiliano Stefano Pinho, classe 1991, a segno al 30', al 36' e al 55'. L'ingresso di Kakà al 63' non è bastato per ribaltare la sfida e l'Orlando City ha solamente trovato il gol della bandiera al 79' con Gil Barnes. I padroni di casa sono usciti tra i mugugni mentre la squadra di Nesta ha conquistato un derby sentitissimo.