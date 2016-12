Tevez paperone in Cina: ecco tutto quello che può comprarsi

Una Porsche al giorno, un elicottero a settimana e persino un'isola tutta sua dove trascorrere le vacanze in totale relax. E' solo qualche esempio di quello che Carlos Tevez potrà comprarsi con lo stipendio faraonico (80 milioni di euro in due anni) che percepirà allo Shanghai Shenhua. A fare i conti in tasca all'argentino è il Sun, che si diverte a ipotizzare qualche scenario della nuova (e ricchissima) vita cinese che attende l'Apache.



Il clamoroso trasferimento di Carlos Tevez allo Shanghai Shenua fa discutere non tanto per l'aspetto tecnico, quanto per quello economico: l'attaccante argentino ex United, City e Juventus, infatti, diventerà il giocatore più pagato di tutti i tempi percependo uno stipendio di 80 milioni di euro in due anni, circa 615mila sterline alla settimana. Una cifra folle, quasi inimmaginabile. A fare uno sforzo di fantasia ci pensa il Sun che, calcolatrice alla mano, dedica un ampio servizio all'ipotetico shopping extralusso nel quale potrebbe presto cimentarsi l'Apache, tra un gol e l'altro. Qualche esempio? Un Rolex 18 carati, tanto per cominciare: Tevez potrebbe comprarsene due al giorno e in tasca gli rimarrebbero ancora parecchi "spiccioli". D'obbligo uno sguardo alle fuoriserie: Tevez, se volesse, avrebbe la possibilità di recarsi ogni giorno in un concessionario e tornare a casa con una Porsche Carrera nuova di zecca. Se invece si "accontentasse" di un modello leggermente meno costoso, potrebbe persino acquistarne due al giorno.





Ma non finisce qui: già dopo il primo mese di stipendio l'Apache avrebbe facoltà di comprare) un vero e proprio paradiso ideale per trascorrere qualche giornata in totale relax lontano dal caos e dallo smog cinese. E - ironizza il Sun - se Tevez dovesse annoiarsi a guidare una Porsche potrebbe decisamente cambiare stile e puntare dritto a un: il modelloha un prezzo di listino di, di fatto l'argentino potrebbe comprarne uno a settimana. Un pochino più impegnativo, infine, l'acquisto di undella prima metà del 1300 dotato die di: l'argentino dovrebbe lavorare almeno sei mesi prima di concludere l'affare. Con un piccolo particolare, come sottolinea il Sun: il castello si trova inma, visto il suo recente trascorso alla Juventus, questo pernon sarebbe affatto un problema. Anzi.