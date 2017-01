Pellè e Viki, vacanze invernali a Dubai

In attesa che riprenda il campionato in Cina, Graziano Pellè si gode le vacanze invernali al sole di Dubai. L'attaccante italiano dello Shandong Luneng, sbarcato in Asia la scorsa estate per svariati milioni di euro, si gode la compagnia della bellissima fidanzata, la top model slovacca Viki Varga, e non manca di documentare svariati momenti con scatti su Instagram.

Viki e il trasferimento in Cina sembra proprio che Pellè abbia trovato l'America, beato lui, e si sia messo alle spalle il rigore sbagliato contro la Germania agli ultimi Europei e l'allontanamento dalla nazionale per la mancata stretta di mano col ct Ventura nel match di Torino contro la Spagna.



