Mls: Pirlo cade a Orlando ma Kakà non può sorridere

Debutto negativo per Andrea Pirlo nel suo terzo campionato in Mls. I New York City perdono infatti 1-0 nel nuovo stadio di Orlando ma la festa per i padroni di casa viene parzialmente rovinata dall'infortunio di Kakà, uscito di scena all'8' per un problema muscolare alla coscia destra. A siglare la rete decisiva è Cyle Larine, giovane promessa del calcio canadese capace di mettere a segno 31 gol nelle prime due stagioni da professionista.





allenati dae diretti in mezzo al campo da Andrea Pirlo cadono nella prima giornata di, regolati da un colpo di testa di Larin al 12'. I 25mila tifosi di Orlando, che riempiono il nuovo impianto cittadino con maglie e felpe viola, devono però fare i conti con un nuovo guaio muscolare per Kakà che abbandona il terreno di gioco in apertura di match. In mezzo al campo, tra le fila della squadra della Florida, gioca anche un'altra conoscenza del calcio italiano comeIl, dopo essere passato in svantaggio, cerca disperatamente il pari sfiorandolo in un paio di occasioni nonostante la serata no di David Villa. Al 32' il finlandese Alexandersi lascia ipnotizzare dall'uscita provvidenziale diche si supera nella ripresa sul sinistro sporco diOrlando riesce a gestire il risultato e mette in cassaforte la prima vittoria in campionato. Nel prossimo turnoe compagni faranno il debutto casalingo contro il D.C. United di Erick