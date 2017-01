Mercato, Cina: acquisti e cessioni in diretta. Live

La Cina è la nuova frontiera del calcio mondiale, la nazione asiatica ha tanti soldi da investire nel movimento e sta attirando campioni e allenatore importanti da Europa e Sudamerica. La finestra di mercato, aperta dall'1 gennaio al 28 febbraio, promette di coinvolgere calciatori di grande nome, anche dalla serie A, provando a ripetere quanto fatto lo scorso anno quando, tra inverno e estate, arrivarono in Cina Lavezzi, Gervinho, Jackson Martinez, Guarin e Graziano Pellè.

Tra i tecnici ci sono nomi come Scolari, alla guida del Guangzhou Evergrande, Villas-Boas allo Shanghai SIPG, Gustavo Poyet allo Shanghai Shenhua, Manuel Pellegrini all'Hebei Fortune, Felix Magath allo Shandong Luneng e Fabio Cannavaro al neopromosso Tianjin Quanjian, più Ciro Ferrara in seconda serie al Wuhan Zall.

I colpi del mercato invernale 2016-17

Carlos Tevez: dal Boca Juniors al Shanghai Shenhua

L'ex attaccante della Juventus, 32 anni, ha lasciato il Boca per trasferirsi allo Shanghai Shenhua, club allenato dall'uruguaiano Gustavo Poyet e in cui militano gli ex interisti Fredy Guarin e Oba Martins. E' costato 8,5 milioni di euro ma soprattutto l'Apache ha firmato un biennale da quasi 40 milioni di euro netti a stagione facendolo diventare il giocatore più pagato della storia.



Axel Witsel: dallo Zenit San Pietroburgo al Tianjin Quanjian

Il centrocampista belga, che si era promesso alla Juventus per giugno quando sarebbe andato in scadenza di contratto, ha accettato l'offerta faraonica del Tianjin Quanjian di Cannavaro per andare in Cina. Lo Zenit ha incassato 20 milioni di euro e al giocatore andrà un triennale da 50 milioni complessivi.



Oscar: dal Chelsea allo Shanghai SIPG

Il trequartista brasiliano lascia i Blues, dove non aveva molto spazio con Antonio Conte, e si trasferisce allo Shanghai SIPG di Villas Boas. Per lui sono stati sborsati 60 milioni di euro e il giocatore ex Internacional Porto Alegre guadagnerà quasi 25 milioni di euro a stagione. Ritroverà i connazionali Hulk e Elkeson.

John Obi Mikel: dal Chelsea al Tianjin Quanjian

Lascia Londra dopo 10 stagioni anche il centrocampista nigeriano Obi Mikel che andrà a comporre una mediana molto fisica con Axel Witsel nel Tianjin Quanjian di Cannavaro. Il Chelsea intasca 11 milioni di euro, Mikel firma un triennale.

Ricardo Carvalho (difensore): da svincolato a Shanghai SIPG

Nemanja Gudelj (centrocampista): da Ajax a Tianjin Quanjian

Odil Akhmedov (centrocampista): da Krasnodar a Shanghai SIPG