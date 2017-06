Madonna: il figlio sbarca al Benfica, la popstar trasloca a Lisbona

Madonna si trasferisce a Lisbona per seguire da vicino i primi passi nel calcio che conta del figlio David Banda, 11enne originario dal Malawi adottato nel 2011. Il ragazzo ha infatti sostenuto e superato brillantemente i provini per entrare nel Benfica. Gli osservatori del club portoghese sono rimasti impressionati dal figlio della popstar e hanno deciso di tesserarlo per il loro settore giovanile. A riportarlo è il tabloid inglese Daily Mail.





In passato la stessa Madonna aveva più volte dichiarato: "Per i miei figli voglio essere quella madre che non ho mai avuto". Ora una fonte vicina alla cantante rivela al: "David si è allenato per una settimana nel Benfica e il suo talento ha impressionato tutti., quando inizierà il nuovo anno scolastico, si trasferirà in Portogallo". Il ragazzo è un esterno sinistro d'attacco che sogna di seguire le orme del suo idolo Cristiano Ronaldo.A inizio giugno la cantante americana aveva lasciato alcuni indizi sui social postando foto di se stessa vestita con la maglia del Benfica. Madonna avrebbe già trovato casa a, comune situato nel distretto di Lisbona a pochi chilometri dalla sede di allenamenti del club lusitano. Si tratta di una mega-villa da 3.300 metri quadrati pagata 6,5 milioni di euro.