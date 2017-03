Soltanto una clamorosa gaffe che ha scatenato l'ironia del web o una velata ammissione di poligamia? Questo è quanto accaduto a Mohamed Anas, attaccante ghanese dei Free State Stars, durante l'intervista al termine del match pareggiato 2-2 contro l'Ajax Cape Town nel campionato sudafricano con una sua doppietta. "Un ringraziamento ai tifosi. Questa doppietta la dedico a mia moglie e alla mia fidanzata".

Anas si è immediatamente accorto di quello che avevo detto e, con un sorriso un po' goffo e strano, ha corretto il tiro e si è scusato di quanto aveva appena detto: "Ma no, volevo dire solo mia moglie: mi dispiace. Ti amo tanto, con tutto il mio cuore". Due gol per la gioia dei tifosi dei Free State Stars ma una dichiarazione che di certo non sarà piaciuta alla compagna del furbetto Anas.