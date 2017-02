E' guerra aperta tra Edu Vargas e Daniella Chavez. L'ex attaccante del Napoli, ora in forza al Tigres in Messico, non ha gradito le critiche della modella cilena e madrina della Copa America 2015 che lo ha attaccato per le sue scarse prestazioni nei club, a differenza dell'efficacia di quando gioca in nazionale. Vargas non ha gradito, anche perchè i tantissimi followers che ha la sensuale "coniglietta" si sono affiancati a lei per bersagliarso.

Napoli senza lasciare traccia, ha spedito degli sms di minaccia alla Chavez e lei ha deciso di pubblicarli immediatamente. "Non so cosa parli a fare, tu che sai solo postare foto nuda. Cancella subito ciò che hai scritto su Twitter se non vuoi che riveli cose che non ti farebbero piacere, perché nel calcio si sanno tante cose di te", i messaggi di minaccia di Vargas a Daniella. Chissà come andrà a finire questo duello a distanza, intanto Edu potrebbe mettersi a giocare bene e fare gol per zittire i critici.



Edu Vargas-Daniella, che lite sui social Tutto è nato dalle critiche della modella cilena all'ex attaccante del Napoli Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram La punta, passata dalsenza lasciare traccia, ha spedito deglidiallae lei ha deciso di pubblicarli immediatamente. "Non so cosa parli a fare, tu che sai solo postare foto nuda. Cancella subito ciò che hai scritto su Twitter se non vuoi che riveli cose che non ti farebbero piacere, perché nel calcio si sanno tante cose di te", i messaggi di minaccia di. Chissà come andrà a finire questo duello a distanza, intantopotrebbe mettersi a giocare bene e fare gol per zittire i critici.