Dalla Turchia: l'autogol più incredibile della storia. Video

Cose da non credere. O meglio, visto il contesto, cose turche. E' infatti andata in scena nel campionato turco di Serie B una delle autoreti più incredibili e rocambolesche della storia recente del calcio. Il protagonista sono il portiere del Gaziantep Buyuksehir Belediyespor e un suo compagno di squadra, con l'estremo difensore che recita suo malgrado il ruolo della vittima: dopo avere parato un calcio di rigore tuffandosi sulla sua destra bloccando il pallone calciato rasoterra dall'avversario, il portiere si rialza e riceve l'abbraccio di un compagno di squadra che corre festoso verso di lui. L'impatto tra i due, però, è troppo vigoroso, il portiere si lascia scappare il pallone che termine in rete per la gioia della formazione avversaria.