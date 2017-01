Coppa d'Africa: Egitto e Ghana volano in semifinale

L'Egitto batte 1-0 il Marocco a Port-Gentil e strappa una sofferta qualificazione alle semifinali di Coppa d'Africa: mercoledì se la vedrà col Burkina Faso. A regalare il successo alla Nazionale di Cuper è un gol in mischia di Kahraba all'88'. Avanza anche il Ghana che a Oyem piega la Repubblica Democratica del Congo: Mpoku risponde a Jordan Ayew, poi è André Ayew su rigore a firmare il 2-1 della squadra di Grant che giovedì sfiderà il Camerun.



L'Egitto, indicato tra le favorite per la vittoria finale dai pronostici della vigilia, deve sudare non poco per avere la meglio sul Marocco. Anzi, è la squadra di Renard a procurarsi le occasioni migliori, su tutte una clamorosa traversa colpita al 55' da Boussoufa con un siluro da trenta metri. La squadra allenata da Hector Cuper, però, è cinica e trova il gol qualificazione quasi allo scadere: all'88', sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, si scatena una mischia davanti a Munir, la palla carambola sui piedi di Kahraba che con una bella girata di destro insacca da due passi e porta i Faraoni in semifinale. Il Marocco esce a testa alta e tra i rimpianti, l'Egitto va avanti e si prepara ad affrontare il Burkina Faso.



Vola in semifinale anche ilche abatte 2-1 la. A sbloccare il risultato al 63' èche, servito sulla trequarti da, lascia partire un gran destro dal limite dell'area che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Passano quattro minuti e i congolesi pareggiano con: l'attaccante di proprietà del, attualmente in prestito al, fulminacon un siluro di sinistro dai 25 metri nell'angolino. Ma non è ancora finita:sfonda in area dalla destra e viene spinto daquel tanto che basta per indurre l'arbitro Bernarda concedere il rigore alnon sbaglia e al 78' segna il gol che vale il passaggio del turno: giovedì gli uomini di Avramse la vedranno con il