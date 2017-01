Coppa d'Africa 2017: il Senegal parte col turbo, Algeria bloccata

E' del Senegal il primo acuto alla Coppa d'Africa 2017 in corso in Gabon: grazie alle reti firmate nella prima mezz'ora da Mané (rigore) e Kara Mbodji, i Leoni allenati da Aliou Cissé battono 2-0 la Tunisia e si portano da soli al comando del Girone B. L'altra sfida del gruppo tra Algeria e Zimbabwe finisce 2-2: alle Volpi del deserto, che rischiano il tracollo ma poi si salvano nel finale, non basta la doppietta di uno scatenato Mahrez.



Prova di forza del Senegal che sbriga la pratica Tunisia nella prima mezz'ora. La squadra di Cissé passa in vantaggio al 10' grazie a un rigore conquistato da Kouyaté (fallo di Abdennour) e trasformato da Sadio Mané che spiazza Mathlouthi. I tunisini barcollano e al 30' vanno al tappeto per la seconda volta: corner del laziale Keita e imperioso stacco vincente del centrocampista dell'Anderlecht Kara Mbodji. Con i tre punti in tasca il Senegal rallenta e nella ripresa concede qualcosa, ma gli attaccanti tunisini hanno le polveri bagnate: le occasioni migliori capitano negli ultimi venti minuti sui piedi di Msakni che però, complice anche un Diallo sempre attento, sbaglia tutto. Il Senegal amministra in scioltezza e torna a battere la Tunisia dopo un'astinenza che durava da 27 anni.





Nell'altra sfida di giornata delun grandenon basta all'per piegare il sorprendente: anzi, la squadra allenata dadeve ringraziare il proprio portiere, autore di diversi interventi decisivi.sblocca la gara al 12' con uno splendido sinistro a giro che sbatte sul palo e si insacca. Lo, alla sua terza partecipazione alladove non ha mai passato il primo turno, trova il pari cinque minuti più tardi con un sinistro dal limite diche si insacca nell'angolino basso e al 29' passa addirittura in vantaggio grazie a un rigore trasformato da. L'rischia il tracollo ma a salvarla è ancorache all'83' prende palla sulla trequarti, avanza e lascia partire un sinistro che sorprende l'incertoper il 2-2 finale.