Coppa d'Africa 2017: l'Egitto delude, il Ghana sorride

Un solo gol ed emozioni con il contagocce nella prima giornata del Girone D di Coppa d'Africa. A deludere è soprattutto l'Egitto di Hector Cuper che, all'esordio contro un intraprendente Mali, non va oltre uno scialbo 0-0. In ombra Salah. Parte con il piede giusto, invece, il Ghana di Avram Grant che non brilla ma batte 1-0 l'Uganda conquistando il primato solitario in classifica: decisivo un calcio di rigore trasformato da André Ayew.



Da una parte l'Egitto, ovvero la squadra più titolata della Coppa d'Africa con 7 vittorie. Dall'altra il Mali che invece il torneo non l'ha mai vinto. Sulla carta non c'è partita ma la sfida di Port-Gentil dice l'esatto contrario: i Faraoni di Hector Cuper steccano e ai punti vincono le Aquile di Alain Giresse, cui lo 0-0 forse sta persino stretto. Il Mali si vede negare la gioia del gol al 13' quando El-Shennawy si supera per deviare in corner un colpo di testa di Lassana Coulibaly. Nell'azione il portiere si infortuna e lascia il posto al leggendario El-Hadary, 44 anni compiuti la scorsa domenica, determinante nel finale quando in uscita chiude lo specchio a Marega. L'Egitto è poca cosa e paga la serataccia di Mohamed Salah: l'attaccante della Roma, mai pericoloso, viene ammonito al 66' per una brutta entrata su Sylla e pochi minuti più tardi, forse per evitare guai peggiori, Cuper decide di sostituirlo. La chance migliore per i Faraoni arriva al 54' con un gran colpo di testa in tuffo di Mohsen alzato in corner da Sissoko.





Pronostico rispettato invece nella partita pomeridiana deldove il, una delle favorite per il successo finale, non incanta ma piega di misura l'. Episodio decisivo della sfida al 32' quando il difensore ugandeseperde palla goffamente e stende in piena area(ex) causando l'inevitabile rigore. Sul dischetto si presentache col sinistro spiazzae festeggia la suasuperando di un gol, nella classifica all time, suo papà Abedi