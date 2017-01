Coppa d'Africa 2017: ecco le stelle della Serie A. Foto

C'è anche un po' di Italia nella 31esima edizione della Coppa d'Africa, in programma in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio: sono infatti 13 i giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Le società più rappresentate sono Juventus, Napoli e Udinese che ne schierano due a testa. Le altre squadre che danno il loro contributo sono Roma, Lazio, Atalanta, Torino, Genoa, Bologna e Crotone. Tra i protagonisti annunciati ne scegliamo due su cui puntare senza troppe esitazioni: l'attaccante della Roma Mohamed Salah, stella dell'Egitto, e Franck Kessié, centrocampista dell'Atalanta che - grazie all'eccellente lavoro di Gian Piero Gasperini - è già diventato oggetto del desiderio di diverse big italiane e non solo. Ecco, di seguito, la carrellata completa della truppa di "italiani" che animerà la Coppa d'Africa. Anzi, quasi completa: nell'elenco va infatti aggiunto anche Idrissa Camarà, 24enne attaccante della Guinea Bissau. Anche lui gioca in Italia, ma in Serie B con la maglia dell'Avellino.

La Coppa d'Africa parla italiano Sono 13 i rappresentanti del nostro campionato: scopriamoli insieme Mehdi Benatia - Marocco (29 anni, difensore Juventus) - In carriera ha vinto due volte la Bundesliga e una Coppa di Germania con il Bayern Monaco Foto www.imagephotoagency.it Mario Lemina - Gabon (23 anni, centrocampista Juventus) - In carriera ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia con la Juventus, e un Mondiale Under 20 (con la Francia) Foto www.imagephotoagency.it Kalidou Koulibaly - Senegal (25 anni, difensore Napoli) - In carriera vanta una Coppa del Belgio con il Genk e una Supercoppa italiana con il Napoli Foto www.imagephotoagency.it Faouzi Ghoulam - Algeria (25 anni, difensore Napoli) - Nel suo palmares c'è una Coppa di Lega francese con Saint Etienne, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana col Napoli Foto www.imagephotoagency.it Emmanuel Badu - Ghana (26 anni, centrocampista Udinese) - In carriera ha vinto un Mondiale Under 20 nell'edizione 2009 disputata in Egitto Foto www.imagephotoagency.it Molla Wague - Mali (25 anni, difensore Udinese) - Con la Nazionale maliana ha conquistato il terzo posto nell'edizione 2013 della Coppa d'Africa Foto www.imagephotoagency.it Mohamed Salah - Egitto (24 anni, attaccante Roma) - Nel suo palmares c'è un campionato svizzero vinto nel 2012-13 con la maglia del Basilea Foto www.imagephotoagency.it Keita Baldé - Senegal (21 anni, attaccante Lazio) - Con la Lazio Primavera ha conquistato lo scudetto nel 2013-14 e la Coppa Italia nella stagione successiva Foto www.imagephotoagency.it Franck Kessié - Costa d'Avorio (20 anni, centrocampista Atalanta) - Ha esordito in Nazionale maggiore a 17 anni nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2015 Foto www.imagephotoagency.it Afriyie Acquah - Ghana (25 anni, centrocampista Torino) - Due anni fa ha perso la Coppa d'Africa solo ai rigori in finale contro la Costa d'Avorio Foto www.imagephotoagency.it Saphir Taider - Algeria (24 anni, centrocampista Bologna) - In Nazionale ha segnato 3 reti, la prima proprio all'esordio contro il Benin il 26 marzo 2013 Foto www.imagephotoagency.it Djamel Mesbah - Algeria (32 anni, difensore Crotone) - In carriera ha vinto un campionato svizzero col Basilea nel 2004-05 e un campionato di Serie B col Lecce nel 2009-10 Foto www.imagephotoagency.it Serge Gakpe - Togo (29 anni, attaccante Genoa) - In Nazionale ha un bottino di 40 presenze e 4 reti, l'ultima delle quali proprio in Coppa d'Africa: segnò alla Tunisia nel 2013 Foto www.imagephotoagency.it