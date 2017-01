Coppa d'Africa 2017: le rose complete delle 16 squadre

Sedici Nazionali con un solo obiettivo: alzare al cielo la Coppa d'Africa 2017. La competizione continentale va in scena dal 14 gennaio al 5 febbraio in Gabon e racchiude i migliori talenti del calcio africano. La Costa d'Avorio campione uscente può annoverare tra le sue fila giocatori di caratura internazionale come Yaya Touré del Manchester City e l'atalantino Franck Kessié, cercato dai top club europei. Il rientrante egitto, assente dal 2010, può contare sulla classe e la velocità di Salah della Roma. Nel Gabon, Nazione ospitante, gioca il bomber del Borussia Dortmund Yaya Touré oltre allo juventino Lemina. Favorita d'obbligo è anche il Ghana con gli 'italiani' Badu e Acquah.

Le rose complete delle 16 squadre partecipanti alla Coppa d'Africa

GRUPPO A

GABON

Portieri: Didier Ovono, Yves Stéphane Bitséki Moto, Anthony Mfa Mezui.

Difensori: Lloyd Palun, André Biyogho Poko, Aaron Appindangoye, Franck Perrin Obambou, Bruno Ecuélé Manga, Yoann Wachter, Johann Serge Obiang, Benjamin Zé Ondo.

Centrocampisti: Junior Serge Martinsson Ngouali, Levy Clément Madinda, Guélor Kanga Kaku, Merlin Tandjigora, Didier Ibrahim Ndong, Samson Mbingui, Mario René Junior Lemina.

Attaccanti: Pierre Emerick Aubameyang, Malick Evouna, Denis Athanase Bouanga, Serge Kevyn Aboue Angoue, Cedric Ondo Biyoghe.

GUINEA BISSAU

Portieri: Rui Dabo, Papa Masse Mbaye Fall, Jonas Mendes.

Difensori: Mamadu Cande, Tomas Dabo, Eridson, Emmanuel Mendy, Rudinilson Silva, Agostinho Soares, Juary Soares.

Centrocampisti: Abudu, Bocundji Cá, Idrissa Camara, Francisco Júnior, Jean Paul Mendy, Naní, Sana, Toni Silva, Zezinho.

Attaccanti: Aldair, Abel Camara, João Mário, Fredric Mendy, Piqueti, Sami, Ze Turbo.

BURKINA FASO

Portieri: Germain Sanou, Koffi Kouakou, Aboubacar Sawadogo.

Difensori: Bakary Koné, Ernest Congo, Issouf Paro, Patrick Malo, Issoufou Dayo, Yacouba Coulibaly, Steeve Yago.

Centrocampisti: Bakary Saré, Abdou Razack Traoré, Blati Touré, Adama Guira, Charles Kaboré, Alain Traoré, Cyrille Bayala.

Attaccanti: Jonathan Pitroipa, Prejuce Nakoulma, Aristide Bancé, Jonathan Zongo, Bertrand Traoré, Banou Diawara, Issoumaila Lingani.

CAMERUN

Portieri: Fabrice Ondoa, Jules Goda, Georges Bokwé.

Difensori: Nicolas Nkoulou, Ambroise Oyongo, Mohammed Djetei, Jonathan Ngwem, Michael Ngadeu-Ngadjui, Adolphe Teikeu, Collins Fai, Ernest Mabouka.

Centrocampisti: Edgar Salli, Georges Mandjeck, Sebastien Siani, Frank Boya, Arnaud Djoum.

Attaccanti: Vincent Aboubakar, Benjamin Moukandjo, Clinton N’Jie, Jacques Zoua, Karl Toko Ekambi, Robert Ndip Tambe, Christian Bassogog.

GRUPPO B

ALGERIA

Portieri: Asselah Malik, Mbolhi Raïs, Rahmani Chemseddine.

Difensori: Hichem Belkaroui, Bensebaïni Ramy, Belkhiter Mokhtar, Benyahia Mohamed, Cadamuro Liassine, Ghoulam Faouzi, Mandi Aïssa, Meftah Mohamed Rabie, Mesbah Djamel Eddine.

Centrocampisti: Abeïd Mehdi, Bentaleb Nabil, Guedioura Adlène, Taïder Sliti Saphir, Brahimi Yacine, Ghezzal Rachid, Mahrez Riyad.

Attaccanti: Slimani Islam, Soudani Hillal El Arabi, Bounedjah Baghdad, Saâdi Idriss.

ZIMBABWE

Portieri: Donovan Bernard, Tatenda Mkuruva, Takabva Mawaya.

Difensori: Costa Nhamoinesu, Bruce Kangwa, Elisha Muroiwa, Hardlife Zvirekwi, Oscar Machapa, Onismor Bhasera, Lawrence Mhlanga, Teenage Hadebe.

Centrocampisti: Danny Phiri, Willard Katsande, Khama Billiat, Kudakwashe Mahachi, Marvelous Nakamba.

Attaccanti: Cuthbert Malajila, Evans Rusike, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Mathew Rusike, Tendai Ndoro, Tinotenda Kadewere.

TUNISIA

Portieri: Moez Ben Cherifia, Rami Jeridi, Aymen Mathlouthi.

Difensori: Aymen Abdennour, Syam Ben Youssef, Zied Boughattas, Chamseddine Dhaouadi, Slimene Kchok, Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Hamdi Nagguez, Mohamed Ali Yaakoubi.

Centrocampisti: Larry Azouni, Mohamed Amine Ben Amor, Ahmed Khalil, Wahbi Khazri, Hamza Lahmar, Youssef Msakni, Ferjani Sassi, Naim Sliti.

Attaccanti: Ahmed Akaichi, Saber Khalifa, Taha Yassine Khenissi.

SENEGAL

Portieri: Khadim N’Diaye, Abdoulaye Diallo, Pape Seydou N’Diaye.

Difensori: Lamine Gassama, Cheikh M’Bengue, Kara Mbodj, Zargo Toure, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss.

Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Cheikh N’Doye, Papakouli Diop, Henri Saivet, Papa Alioune Ndiaye, Mohamed Diame.

Attaccanti: Sadio Mane, Keita Balde Diao, Moussa Konate, Famara Diedhiou, Mame Biram Diouf, Ismaila Sarr, Moussa Sow.

GRUPPO C

COSTA D'AVORIO

Portieri: Sylvain Gbohuo, Badra Sangare, Mande Sayouba.

Difensori: Serge Aurier, Mamadou Bagayoko, Eric Bailly, Simon Deli, Wilfried Kanon, Lamine Kone, Adama Traore.

Centrocampisti: Victorien Angban, Cheik Doukoure, Franck Kessie, Yao Serge N’guessan, Geoffroy Serey Die, Jean Michael Seri.

Attaccanti: Wilfried Bony, Max Gradel, Salomon Kalou, Jonathan Kodjia, Nicolas Pepe, Giovanni Sio, Wilfried Zaha.

CONGO

Portieri: Nicaise Mulopo Kudimbana, Ley Matampi, Joel Kiassumbua.

Difensori: Chancel Mbemba, Gabriel Zakuani, Issama Mpeko, Joyce Lomalisa, Fabrice N’Sakala, Merveille Bope, Jordan Ikoko, Marcel Tisserand.

Centrocampisti: Youssouf Mulumbu, Neeskens Kebano, Rémy Mulumba, Hervé Kage, Jacques Maghoma, Paul-José M’Poku.

Attaccanti: Cédric Bakambu, Dieumerci Mbokani, Firmin Mubele Ndombe, Jordan Botaka, Jonathan Bolingi, Jeremy Bokila.

TOGO

Portieri: Kossi Agassa, Baba Tchagouni, Cédric Mensah.

Difensori: Serge Akakpo, Sadate Ouro-Akoriko, Djene Dakonam, Gafar Mamah, Maklibè Kouloun, Hakim Ouro-Sama, Vincent Bossou.

Centrocampisti: Alaixys Romao, Matthieu Dossevi, Floyd Ayité, Henritsè Eninful, Lalawele Atakora, Prince Segbefia, Ihlas Bebou, Franco Atchou, Serge Gakpe.

Attaccanti: Emmanuel Adebayor, Fo Doh Laba, Komlan Agbegniadan, Razak Boukari.

MAROCCO

Portieri: Yassine Bounou, Yassine El-Kharroubi, Munir Mohamedi.

Difensori: Amine Attouchi, Mehdi Benatia, Fouad Chafik, Manuel da Costa, Nabil Dirar, Hamza Mendyl, Mohamed Nahiri, Romain Saïss.

Centrocampisti: Youssef Aït Bennasser, Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Sofiane Boufal, Mbark Boussoufa, Mehdi Carcela, Karim El-Ahmad, Fayçal Fajr, Ismail Haddad, Mourir Obbadi, Oussama Tannane.

Attaccanti: Rachid Alioui, Khalid Boutaib, Youssef El-Arabi, Youssef Ennesyri.

GRUPPO D

GHANA

Portieri: Razak Braimah, Adam Kwarasey, Richard Ofori.

Difensori: Harrison Afful, Andy Yiadom, Baba Rahman, Frank Acheampong, John Boye, Jonathan Mensah, Daniel Amartey, Edwin Gyimah.

Centrocampisti: Emmanuel Agyemang-Badu, Afriyie Acquah, Thomas Partey, Mubarak Wakaso, Christian Atsu, Ebenezer Ofori, Samuel Tetteh, Joseph Larweh Attamah.

Attaccanti: Asamoah Gyan, Jordan Ayew, Abdul-Majeed Waris, Andre Ayew, Ebenezer Assifuah, Bernard Tekpetey, Rahpael Dwamena.

MALI

Portieri: Djigui Diarra, Soumaïla Diakité, Oumar Sissoko.

Difensori: Ousmane Coulibaly, Hamari Traoré, Molla Wagué, Salif Coulibaly, Mohamed Oumar Konaté, Youssouf Koné, Charles Traoré, Mahamadou N’Diaye.

Centrocampisti: Yacouba Sylla, Adama Traoré, Mamoutou N’Diaye, Lassana Coulibaly, Sambou Yatabaré, Samba Sow, Ives Bissouma.

Attaccanti: Moussa Maréga, Mustpaha Yatabaré, Bakary Sako, Moussa Doumbia, Kalifa Coulibaly.

EGITTO

Portieri: Essam El Hadary, Ahmed El Shenway, Sherif Ekramy.

Difensori: Ahmed Elmohamady, Mohamed Abdel-Shafy, Ahmed Fathi, Karim Hafez, Ahmed Hegazy, Saad Samir, Ahmed Dweidar, Omar Gaber, Ali Gabr.

Centrocampisti: Abdallah El-Said, Amr Warda, Mohamed Elneny, Tarek Hamed, Ibrahim Salah, Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’, Ramadan Sobhi.

Attaccanti: Mahmoud Abdel-Moneim ‘Kahraba’, Mohamed Salah, Ahmed Hassan ‘Koka’, Marwan Mohsen.

UGANDA

Portieri: Dennis Onyango, Salim Jamal Magoola, Isma Watenga.

Difensori: Murushid Jjuuko, Ronald Mukiibi, Denis Iguma, Nicholas Wadada, Joseph Ochaya, Shafiq Batambuze, Isaac Isinde, Timothy Dennis Awany.

Centrocampisti: Tonny Mawejje, Hassan Wasswa Mawanda, Godfrey ‘Jajja Walu’ Walusimbi, Abdulmalick Vitalis Tabu, Aucho Khalid.

Attaccanti: Geofrey Sserunkuma, Muhammed ‘Jaggarson’ Shaban, Yunus Sentamu, Derrick Nsibambi, Geofrey Massa.