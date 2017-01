Coppa d'Africa 2017: Gabon eliminato, Camerun e Burkina Faso ai quarti

Marocco ok, Costa d'Avorio non va

Il Gabon esce di scena anticipatamente dalla Coppa d'Africa giocata in casa pareggiando 0-0 contro il Camerun nella terza giornata del Girone A. La squadra di Camacho colpisce anche un palo nel finale ma è costretta comunque ad abbandonare la manifestazione. I Leoni Indomabili chiudono al secondo posto alle spalle della rivelazione Burkina Faso che si impone con un netto 2-0 sulla Guinea Bissau con autorete di Rudinilson e gol di Bertrand Traoré.



CAMERUN-GABON

A Libreville i padroni di casa hanno bisogno di un successo per accedere ai quarti e dopo 4' Aubameyang si divora il vantaggio calciando a lato il tiro cross di Bouanga. Il Camerun ci prova al 15' con un colpo di testa di Teikeu a lato di un soffio. Il Camerun parte col piede schiacciato sull'acceleratore nella ripresa: al 50' Oyongo sfiora il palo col sinistro. Subito dopo la conclusione di Ndip dà l'illusione del gol e al 56' Ovono anticipa all'ultimo un cross indirizzato ad Aubameyang. Il Gabon si sveglia al 62' quando Ondoa si supera sulla punizione a giro di Evouna. I padroni di casa in pieno recupero vanno ad un passo dal gol qualificazione con Bouanga che colpisce in pieno il palo, la sfera arriva a Ndong che calcia a botta sicura ma trova sulla sua strada uno strepitoso Ondoa. Il Camerun può tirare un sospiro di sollievo e ai quarti affronterà il Senegal, il Gabon esce clamorosamente di scena.



GUINEA BISSAU-BURKINA FASO



Dopo solo 8 minuti il Burkina Faso sfiora il gol con Traoré che lambisce il palo col destro. La Nazionale di Paulo Duarte riesce comunque a passare in vantaggio grazie ad un'incredibile errore del difensore Rudinilson che anticipa l'uscita del portieree mette dentro di testa nella sua porta. La Guinea Bissau risponde solo sul finale di frazione quando Piquet impegna. A inizio ripresa iladdoppia con Bernard Traoré che, servito da Nakoulma, infila Mendes con un diagonale preciso. Laha un'occasione d'oro per accorciare al 73' con il neo-entrato Camara ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Nel finale il Burkina Faso sfiora più volte il tris ma si accontenta di un successo che vale il primo posto del girone.eliminata.