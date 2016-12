La Chapecoense riparte: in arrivo Tulio de Melo, ex Palermo

A poco più di un mese dal disastro aereo che ha spezzato la vita di 71 persone tra quella di 19 suoi calciatori, la Chapecoense prova a ripartire e a ricostruire una squadra in vista della prossima stagione che la vedrà impegnata anche in Coppa Libertadores. Tra i primi acquisti del club brasiliano c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano: o, per essere più precisi, una meteora.





Si tratta di, 31enne attaccante brasiliano che nell'estate 2008 fece una brevissima esperienza con la maglia del. Prelevato dale presentato dal presidente rosanero Mauriziocome "", de Melo fa il suo esordio in Coppa Italia contro il Palermo ma - per motivi mai del tutto chiari - viene improvvisamente ceduto alper quattro milioni di euro. Per il brasiliano, in realtà, si tratta di un ritorno alladove aveva già militato nel 2015 mettendo a segno. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.