Amichevoli: il Pisa supera il Tianjin di Cannavaro

Il Pisa di Gattuso batte 3-2 in amichevole il Tiajin Quanjian di Fabio Cannavaro all'Arena Garibaldi, una sfida che i due ex compagni nella nazionale campione del mondo 2006 in Germania hanno deciso di organizzare a scopo benefico, con l'intero incasso devoluto alla popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. I toscani, in zona playout nel campionato di serie B, hanno avuto la meglio sui cinesi, in Italia per la preparazione precampionato.



