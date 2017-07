Ajax: danni cerebrali permanenti per Nouri

Sono gravi le condizioni di Abdelhak Nouri, il giovane calciatore dell'Ajax svenuto in campo lo scorso 8 luglio, a causa di un'aritmia cardiaca, durante un'amichevole pre-stagionale contro il Werder Brema. Il giocatore, che è stato subito soccorso in campo col defribillatore, è stato trasportato in ospedale a Innsbruck, in Austria, dove ha subito le prime cure.

Le condizioni di Nouri non sono però migliorate e oggi l'Ajax ha comunicato la triste notizia che il giocatore riporta danni permanenti al cervello: "L'Ajax è profondamente triste nel dover annunciare che a Nouri è stato diagonisticato un danno dal punto di vista cerebrale grave e permanente. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a lui ed ai suoi familiari in un momento così difficile».

UPDATE NOURI | Appie's heart is functioning normal and appears to be undamaged. It is however too soon to... (1/2)#StayStrongAppie — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 10 luglio 2017