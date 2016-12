Paris St. Germain: tutto fatto per Draxler

In attesa dell'apertura del mercato invernale, è tutto fatto per il passaggio di Julian Draxler dal Wolfsburg al Paris Saint Germain. Il talento tedesco, che nell'estate 2015 era uno degli obiettivi della Juventus, lascerà il club della Volkswagen per una cifra attorno ai 42 milioni di euro, bonus compresi, 7 dei quali finiranno nelle casse dello Schalke 04, la squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato. Draxler indosserà la maglia numero 23.



A confermare il tutto, oltre alla nota del Wolfsburg, c'è una foto pubblicata dal giornale tedesco Bild col giocatore che posa per una foto con Patrick Kluivert, direttore sportivo del PSG, ed entrambi tengono in mano la maglia blu dei parigini col numero 23. Il 23enne esterno, 8 gol in 45 presenze in un anno e mezzo gol Wolfsburg (ancora a zero in questa stagione), andrà ad arricchire il reparto offensivo del Paris Saint Germain che contà già talenti del calibro di Di Maria, Lucas e Jesè.



So sieht glücklich aus: Julian #Draxler in der @BILDamSONNTAG mit PSG-Manager Patrick Kluivert und seinem neuen Trikot. pic.twitter.com/SKFheJ2aTV — Thomas Hiete (@GrafHiete) 24 dicembre 2016