Coppa di Germania: tonfo Bayern, il Borussia Dortmund vola in finale

Altra cocente delusione per il Bayern Monaco di Ancelotti che, eliminato ai quarti di Champions per mano del Real Madrid, dice addio anche alla Coppa di Germania: in finale vola il Borussia Dortmund, capace di imporsi 3-2 all'Allianz Arena. Sotto 2-1 all'intervallo, i gialloneri ribaltano il risultato nella ripresa grazie ai gol di Aubameyang e Dembelé. Il 27 maggio all'Olympiastadion di Berlino se la vedranno con l'Eintracht Francoforte.



Primo tempo pirotecnico all'Allianz Arena dove le due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione e mettono in scena la riedizione della finale di Coppa di Germania 2016, vinta dai bavaresi ai rigori. A sbloccare il risultato è un retropassaggio errato di Javi Martinez: Raphael Guerreiro intercetta e calcia a rete, Ulreich e Lahm salvano in qualche modo con l'aiuto del palo ma il pallone rimane lì e Reus lo insacca a porta vuota per il più facile dei gol. Siamo al 19' e il Bayern è sotto. La squadra di Ancelotti, però, sfodera il carattere e prima dell'intervallo ribalta il risultato. Al 28' Javi Martinez, facendosi perdonare lo svarione iniziale, stacca più in alto di tutti su corner di Xabi Alonso e firma l'1-1. E dopo un palo colpito dallo scatenato Martinez, al 41' Hummels, servito da Ribery, trafigge Burki con un preciso piatto destro nell'angolino basso per il gol che vale il sorpasso. Il difensore centrale non esulta per rispetto nei confronti del Dortmund, squadra in cui ha militato dal 2008 al 2016.



Le emozioni continuano nella ripresa.impegna severamente Burki al 58' con un sinistro dei suoi, ma al 69' il Borussia pareggia.trova il varco giusto in area, leggermente decentrato sulla destra, e mette in mezzo un cross perfetto sul secondo palo doveinsacca comodamente di testa. Ilaccusa il colpo e a 74' il Dortmund si riporta clamorosamente in vantaggio:arpione un pallone in area e serve Dembelé che, con un fantastico sinistro a giro, manda il pallone sotto l'incrocio lasciando di stucco. Rabbiosa la reazione dei bavaresi che però nel finale sprecano troppo: all'82' un sinistro disfiora il palo, quattro minuti dopo l'olandese trova lo specchio della porta magli dice no. Finisce 3-2 per il Borussia che ilsarà adove cercherà di riconquistare ladopo tre finali consecutive perse. Perun altro boccone amaro da mandare giù e niente double.