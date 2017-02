Coppa di Germania: Bayern ai quarti, il Wolsfburg è fuori

Missione compiuta per il Bayern Monaco che, senza strafare, batte 1-0 il Wolfsburg all'Allianz Arena e si qualifica ai quarti di finale di Coppa di Germania, trofeo che ha già vinto 18 volte nella sua storia. A decidere il match è una rete di Douglas Costa, a segno al 18' con un beffardo sinistro dai venti metri. Per la squadra di Ancelotti qualche brivido nel finale, ma ci pensa Neuer a salvare il risultato e il passaggio del turno.



Partenza sprint del Bayern Monaco che mette alle corde il Wolfsburg e sblocca il risultato al 18': Douglas Costa si libera al tiro dai venti metri, sulla traiettoria c'è Luiz Gustavo che devia la traiettoria quanto basta per spiazzare Casteels. Il Wolfsburg non punge e i bavaresi giocano in scioltezza. Al 54' Thiago Alcantara ha sulla testa il pallone del raddoppio ma la sua girata termina alto di pochissimo.



La squadra diresta in partita e negli ultimi dieci minuti si sveglia all'improvviso sfiorando il pareggio in almeno tre circostanze: all'82'scalda i guantoni dicon un gran destro, un minuto più tardi il portiere deldice no a un colpo di testa didiretto nell'angolino. Non è ancora finita: all'85'ci prova nuovamente, stavolta con un destro al volo:, che sabato in Bundesliga non era stato certamente impeccabile nell'1-1 casalingo contro lo, si salva ancora con i pugni blindando risultato e qualificazione. Ladelprosegue, quella del Wolfsburg (campione nel 2015) finisce qui.