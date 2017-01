Bundesliga: tris Lipsia, steso l'Eintracht

Arriva una vittoria schiacciante per il Lipsia che nel posticipo delle 18.30 stende con un secco 3-0 l'Eintracht di Francoforte. Gli uomini di mister Niko Kovac chiudono dunque in bellezza il girone d'andata e vincono una partita pressoché a senso unico mettendosi così definitivamente alla spalle il 3-0 subito nel big match dello scorso turno contro il Bayern Monaco. La vittoria permette all'RB di riportarsi a tre punti di distanza dalla capolista con i padroni di casa che si confermano saldamente al secondo posto.





La gara inizia con il portiere ospiteche scivola fuori area ed è costretto a commettere un fallo di mano che al 4' gli costa l'espulsione diretta. Un minuto più tardi il gol dei padroni di casa arriva con Compper che in tap in segna l'1-0 sulla respinta del neo-entrato portiere(all'esordio stagionale tra i pali). E' lo stesso ultimo uomo degli ospiti a evitare al 14' il raddoppio dei padroni di casa ma l'assedio del Lipsia permettedi firmare il 2-0 in pieno recupero con la zampata di Timo Werner che, aiutato da una leggera deviazione, infila alla destra del portiere. La partita va definitivamente in archivio al quarto d'ora della ripresa quando è un autogol dia condannare i suoi al 3-0. La gara s'accende e arrivano un paio di cartellini gialli ma ormai non c'è più storia con il Lipsia che si vede annullare dall'arbitroper un fallo il gol del 4-0 siglato da