Bundesliga: tris Bayern, Dortmund esagerato

Il Bayern Monaco resta saldamente al comando della Bundesliga dopo la 23esima giornata. La squadra di Carlo Ancelotti vince 3-0 sul campo del Colonia e rimane a +7 sul Lipsia. Terza forza del campionato è il Borussia Dortmund che travolge il Leverkusen con un tennistico 6-2: doppietta per Aubameyang. Resta in corsa per un posto Champions anche l'Hoffenheim grazie al 5-2 rifilato all'Ingolstadt penultimo.

Successo importante per il Bayern Monaco che vince 3-0 sull'ostico campo del Colonia, formazione in corsa per l'Europa League. La squadra di Ancelotti sblocca il risultato al 25' con Javi Martinez che insacca su assist di Vidal dopo un calcio d'angolo. In avvio di ripresa i bavaresi raddoppiano al 48' con Bernat con un sinistro velenoso sul primo palo mentre il tris arriva al 90' e porta la firma di Ribery che completa una ripartenza innescata da un lancio di Thiago Alcantara e rifinita da Bernat.

Spettacolare successo al Signal Iduna Park del Borussia Dortmund che travolge 6-2 il Leverkusen e resta al terzo posto della classifica. I gialloneri di Tuchel passano subito al 6' col baby Dembele che realizza con un chirurgico destro in diagonale; prima della mezz'ora raddoppia Aubameyang che sbroglia un batti e ribatti in area. In avvio di ripresa il Leverkusen riapre la gara due volte, prima con Volland, e poi con Wendell su punizione dopo il 3-1 di Aubameyang, ma i gialloneri ne hanno di più e dilagano: al 77' il poker è di Pulisic, poi Schurrle fa 5-2 su rigore e al 92' c'è gioia anche per Guerreiro che riceve in area e insacca col mancino.

Pioggia di gol anche per l'Hoffenheim che liquida 5-2 l'Ingolstadt penultimo in classifica con reti di Rudy, Kramaric e doppietta di Szalai mentre il Werder Brema conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza superando 2-0 il fanalino di coda Darmstadt. E' parità 1-1 tra il Mainz e il Wolfsburg.