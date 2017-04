Bundesliga: Sommer salva il Gladbach, 0-0 con l'Eintracht

Termina senza reti Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach. Protagonista assoluto dell'incontro è il portiere ospite Sommer che salva il risultato con parate incredibili. Al 1' l'estremo difensore del Gladbach respinge da pochi passi il tiro di Fabian, poi risponde presente sul colpo di testa di Tawatha e sul tiro a giro di Hrgota.

E' però al 78' che Sommer si erge a eroe del match parando a Fabian un rigore. Nel finale il Borussia resta anche in 10 uomini per l'espulsione di Strobl ma resiste alle iniziative dell'Eintracht. Con questo pareggio il Francoforte raggiunge il Colonia al settimo posto in classifica con 37 punti, 4 in più del Moenchengladbach.