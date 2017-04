Bundesliga: lo Schalke ferma il Lipsia, il Friburgo c'è

Nella 30esima giornata di Bundesliga il Lipsia pareggia 1-1 a Gelsenkirchen con lo Schalke e resta secondo in classifica a -8 dal Bayern Monaco capolista, fermato ieri sull'1-1 in casa dal Mainz. La squadra di Hasenhuttl sblocca il risultato con Werner ma viene recuperata da un gol di Huntelaar. Nell'altro match domenicale il Friburgo batte 2-1 il Leverkusen con reti di Petersen e Stenzel. Per il Bayer inutile il rigore di Volland.





Forte di 4 vittorie consecutive in campionato il Lipsia trova la rete dell'1-0 al 14' con un colpo di testa diche beffa. Cinque minuti più tardiha sul piede la sfera del 2-0 ma calcia incredibilmente alto davanti al portiere dello Schalke. A inizio ripresa arriva, un po' a sorpresa, il pari dei padroni di casa siglato sempre di testa da Huntelaar. Ilha l'opportunità di siglare il 2-1 masalva sulla linea anticipando ildiferma così la sua corsa e non approfitta del mezzo passo falso di ieri del Bayern Monaco restando a 8 punti dalla vetta.Losale a quota 38, due lunghezze in più sul Leverkusen che perde 2-1 allodi. I padroni di casa passano in vantaggio all'11 con un bel sinistro discattato sul filo del fuorigioco sul filtrante di Frantz. Il Bayer pareggia con un rigore trasformato dama si arrende al destro vincente di Stenzel, volato via sulla destra. Il Friburgo vince e si porta al sesto posto con 44 punti.