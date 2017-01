Bundesliga: rimonta Gladbach, Leverkusen al tappeto

Nel posticipo di giornata il Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina in Europa League, batte 3-2 il Bayer Leverkusen in trasferta al termine di una straordinaria rimonta. Alla BayArena i padroni di casa chiudono il primo tempo avanti di due reti (Tah e Hernandez) ma nella ripresa subiscono il ritorno degli ospiti che vanno a segno con Stindl (doppietta) e con Raffael. Il Leverkusen resta ottavo a 24 punti mentre il Gladbach, al primo successo fuori casa, sale a quota 20.





Gli ospiti si rendono pericolosi al 13' con un tiro direspinto da. Al 31' iltrova la rete dell'1-0 con un colpo di testa vincente di Jonathansu calcio d'angolo. Il raddoppio arriva tre minuti più tardi con Hernandez che fulmina Sommer dopo la spizzata disul corner di. Nella ripresa il Gladbach torna in campo con un altro spirito e al 50' va vicino al gol conche si fa respingere dail più facile dei tap-in dopo il tiro diAl 52' accorcia le distanze Stindl con una conclusione in controbalzo dopo un errore di. Sei minuti più tardi il numero 13 ospite mette a segno la doppietta personale con un colpo di testa vincente su cross di. Ma non è finita qui perché ilcompleta la rimonta al 71' conche ubriaca Tah e fulminadi destro.