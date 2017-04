Bundesliga: poker al Dortmund, Classico al Bayern

Il Bayern Monaco vendica la sconfitta dell'andata asfaltando 4-1 il Borussia Dortmund nel "Der Klassiker" valido per la 28esima giornata di Bundesliga. I bavaresi si impongono coi gol di Ribery, Robben e la doppietta di Lewandowski, mentre per i gialloneri è di Guerreiro il momentaneo 2-1. La squadra di Ancelotti sale a 68 punti, a +10 sul Lipsia, che batte 1-0 il Leverkusen con gol di Poulsen al 93'. Dortmund quarto a -1 dall'Hoffenheim.

