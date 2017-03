Bundesliga: Lipsia ko, il Bayern fa tris e vola a +10

Il Bayern Monaco batte 3-0 l'Eintracht Francoforte all'Allianz Arena e, complice la sconfitta casalinga del Lipsia (0-1 contro il Wolfsburg con Mario Gomez match winner) mette le mani sul titolo scappando a +10 sulla formazione allenata da Hasenhuttl: di Lewandowski (doppietta) e Douglas Costa le reti che fanno volare la squadra di Ancelotti. Cade anche il Borussia Dortmund, battuto 2-1 a Berlino dall'Hertha. L'Hoffenheim pareggia 1-1 a Friburgo.



Terza vittoria consecutiva, la 18esima in 24 giornate di Bundesliga, per il Bayern Monaco di Ancelotti che conclude nel migliore dei modi la settimana che è valsa la qualificazione in carrozza ai quarti di finale di Champions. Prima mezz'ora complicata per i bavaresi, poi il solito Lewandowski sblocca il risultato al 38' con un tocco facile a porta vuota su assist di Muller. L'Eintracht accusa il colpo e tre minuti più tardi Douglas Costa firma il raddoppio con un tocco ravvicinato su assist di Alaba. Di fatto la partita finisce qui e al 55' Lewandowski chiude i conti: cross dalla sinistra di Robben, controllo e diagonale vincente del polacco che sale a quota 21 gol nella classifica dei bomber a -1 da Aubameyang.



Passo falso delche allasi inchina alche, dal canto suo, conquista tre punti pesantissimi e si porta momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione. La rete che decide il match porta la firma di Marioche al 9', su assist di, battecon un gran sinistro. Si ferma anche la corsa delche, dopo tre vittorie consecutive ine la qualificazione ai quarti di, viene sconfitto 2-1 adall'porta in vantaggio i padroni di casa all'11', ma a inizio ripresariporta il risultato in parità. A regalare i tre punti all'Hertha, quinto a -3 dai gialloneri, è al 71' una punizione dal limite disulla qualenon sembra esente da colpe. Finisce 1-1 la sfida tracon entrambe le reti nella ripresa:apre le marcature al 56',replica quattro minuti più tardi. Torna al successo ilche batte 2-1 ila domicilio: segnano, agli ospiti non basta