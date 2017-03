Bundesliga: Lipsia bloccato, il Bayern se la ride

Il Lipsia non va oltre il 2-2 sul campo dell'Augsburg nell'anticipo della 23esima giornata di Bundesliga: padroni di casa in vantaggio al 19' con Stafylidis, ma la squadra di Hasenhuttl ribalta il risultato grazie alle reti di Werner e Compper. E' Hinteregger al 60' a segnare il gol del definitivo 2-2. Il pareggio del Lipsia fa sorridere il Bayern Monaco che domani pomeriggio, vincendo a Colonia, andrebbe in fuga volando a +7.



Il risultato alla Wwk Arena si sblocca al 19' e a passare in vantaggio a sorpresa sono i padroni di casa dell'Augsburg. Stafylidis lascia partire un gran sinistro da oltre venti metri che si insacca sotto l'incrocio: Gulacsi si tuffa ma non ci arriva. Lipsia sotto, ma la formazione di Hasenhuttl non si scompone e sei minuti più tardi pareggia: spunto di Keita sulla trequarti, palla in profondità per Werner che, tutto solo davanti a Hitz, lo trafigge con un destro rasoterra. Siamo 1-1 ma le emozioni non finiscono qui. Al 52' il Lipsia passa in vantaggio: corner dalla sinistra di Forsberg e colpo di testa vincente di Compper.



Doccia fredda per l'che però ha la forza di reagire: al 60'sfrutta un rimpallo al limite dell'area e battecon un sinistro sul primo palo. E' il gol che fissa il risultato sul definitivo 2-2 e che rischia di spegnere quasi definitivamente il sogno del Lipsia di tenere testa fino alla fine al. La squadra di, infatti, domani pomeriggio aavrà un'occasione d'oro per andare in fuga: vincendo si porterebbe infatti amettendo le mani sul quinto titolo di Germania consecutivo.