Bundesliga: l'Hoffenheim sgambetta il Bayern

L'non smette di stupire e infligge la seconda sconfitta stagionale aldinella 27esima giornata di. La formazione del baby tecnicoimbriglia la capolista e la stendecon un gol del croato. L'è terzo asulche battel'. Successi anche peral, ealloPer la seconda volta in stagione ilsi ferma contro l': all'Allianz Arena era finita, stavolta alla Wirsol Rhein-Neckar Arena alla capolista di Carlova peggio, battutadalla squadra allenata dal baby prodigio Julian. Per i bavaresi, comunque asul, è la seconda sconfitta in, la prima dal 19 novembre a. Il match vede i padroni di casa partire forte e sfiorare il gol in almeno tre occasioni: la rete arriva poi al 21' e la firma proprio il croatoche con un destro da fuori area piega le mani al non perfetto, in campo al posto dell'infortunatoLa reazione delè guidata da, il più pericoloso, che colpisce anche una traversa prima dell'intervallo. Nella ripresa è sempre il polacco a trascinare i suoi, nel finale ci prova anchemamantiene la sua porta inviolata. Con questo successo, il terzo di fila, l'centra il terzo successo di fila e resta asul, quarto. I gialloneri superanounin buona forma: apre le marcatureal 13' con una punizione velenosa, poi la squadra dichiude il discorso nel finale sfruttando lo spazio in contropiede conall'81' e conal 93', lanciato dal giapponese.Resta in corsa per l'Europa anche ilche battel'e aggancia l'al quinto posto: decide la rete del serboal 53'. Prosegue il momento positivo delche travolgeloe lo supera in classifica: sbloccaal 24', nel finale chiudono i contisu rigore e