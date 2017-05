Bundesliga: festa Lipsia, è ai gironi di Champions

Missione compiuta per il Lipsia che, da matricola assoluta in Bundesliga, conquista la matematica certezza di accedere direttamente ai gironi di Champions League con due turni d'anticipo. Decisivo il successo per 4-1 all'Olympiastadion di Berlino contro l'Hertha, formazione in corsa per un posto in Europa League.

L'RB di Hasenhuttl, reduce da due pareggi consecutivi, sblocca il risultato all'11' con un gran colpo di testa in area di Werner su cross di Sabitzer; in avvio di ripresa, al 54', il 2-0 è ancora di Werner che insacca a porta vuota su servizio del generoso Poulsen dopo un goffo mancato rinvio del portiere Jarstein. Nel finale l'Hertha prova a crederci grazie all'autorete di Rani Khedira all'85 ma subito dopo il Lipsia chiude il discorso con la doppietta di Selke all'89' e al 92' con due poderose azioni personali.