Bundesliga: ci pensa Muller, il Bayern ha le mani sul titolo

Grazie a una rete di Muller al 63', il Bayern Monaco vince 1-0 sul campo del Borussia Moenchengladbach e mette le mani sul titolo: la squadra di Ancelotti, infatti, ha ora ben 13 punti di vantaggio sul Lipsia, crollato ieri contro il Werder Brema. I bavaresi, che finora in Bundesliga hanno uno score di 19 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, potranno così preparare in tutta serenità il quarto di finale di Champions contro il Real Madrid.



Reduce dalla cocente delusione per l'eliminazione in Europa League nel derby tedesco contro lo Schalke, il Borussia Moenchengladbach vuole proseguire il suo ottimo momento di forma in Bundesliga e prova subito a mettere in difficoltà i bavaresi che, dal canto loro, inseguono un successo che metterebbe una seria ipoteca sul titolo. Dopo una manciata di minuti è Hofmann a sprecare una buona palla sugli sviluppi di un contropiede, mentre la risposta del Bayern è affidata a una conclusione di Xabi Alonso bloccata con sicurezza da Sommer. La prima vera occasione da rete capita sui piedi di Lewandowski al 25': il polacco, che da quando gioca al Bayern non ha mai fatto gol al Moenchengladbach, spreca tutto sparando addosso al portiere.



Prima dell'intervallo il gol del Bayern sembra cosa fatta:colpisce la traversa, la palla arriva comoda comoda sulla testa di Lewandowski che si vede dire ancora una volta di no da un Sommer in giornata di grazia. Il portiere del Borussia, però, nulla può al minuto 62:inventa per, che controlla e insacca col sinistro da due passi approfittando di una dormita di gruppo dei difensori avversari. Per lui si tratta del secondo gol stagionale in Bundesliga dove non segnava da più di tre mesi. E' la rete che decide il match perché la squadra diaccusa anche la stanchezza per l'impegno infrasettimanale e non riesce a sferrare l'assalto finale. Ilporta a casa altri tre punti e vede avvicinarsi il 27esimo scudetto di Germania, il quinto di fila.