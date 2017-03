Bundesliga: al Borussia basta Aubameyang, steso l'Ingolstadt

Nell'anticipo del venerdì sera della 25esima giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund si affida al solito Pierre-Emerick Aubameyang per stendere l'Ingolstadt. L'attaccante della Nazionale gabonese segna la rete dell'1-0 che decide l'incontro del Signal Iduna Park. I gialloneri di Tuchel riscattano così la sconfitta con l'Hertha Berlino, salgono a 46 punti e mantengono saldamente il terzo posto in classifica a -3 dal Lipsia.





Ilci mette 14 minuti per abbattere il muro eretto, dopo una bella cavalcata sulla destra, mette in mezzo perche, con uno splendido sinistro al volo, anticipasul primo palo. L'attaccante delsegna la rete numero 23 in campionato e allunga in classifica marcatori portandosi a +2 su Lewandowski. Gli ospiti provano a reagire al 18' con un colpo di testa di Lezcano respinto in angolo daappostato sulla linea. Al 39'è chiamato all'uscita disperata sul tiro di. Nel finale di frazionespara alto dall'altezza del dischetto e si va così negli spogliatoi con il Dortmund avanti 1-0.Ritmi più blandi nella ripresa con ilche fatica a creare occasioni eche ci prova in contropiede. I gialloneri si fanno vedere in avanti solo al 74' con un tiro diparato agevolmente da. Nel finale gli ospiti sfiorano il pareggio in due occasioni: all'87'apre troppo il destro da ottima posizione e spara alle stelle mentre nel quinto e ultimo minuto di recupero Leckie non riesce incredibilmente a trovare la porta dopo una respinta corta di. Iltira un sospiro di sollievo, torna alla vittoria in campionato dopo il ko cone blinda il terzo posto.resta invece penultimo a quota 19 e la salvezza è distante 7 lunghezze.