Bundesliga: Bayern travolgente, Schalke-Dortmund 1-1

Nella 26esima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco travolge 6-0 l'Augsburg grazie alla tripletta di Lewandowski, alla doppietta di Muller e al gol di Thiago Alcantara. La squadra di Ancelotti resta al comando della classifica con 65 punti, 13 in più del Lipsia, vincente 4-0 sul Darmstadt: doppietta per Keita e reti di Forsberg e Orban. Frena il Borussia Dortmund che pareggia 1-1 sul campo dello Schalke con Kehrer che risponde ad Aubameyang.

Tutto fin troppo semplice per il Bayern Monaco che strapazza 6-0 l'Augsburg. I bavaresi passano in vantaggio al 17' con Lewandowski che controlla in area la sfera di Thiago Alcantara e mette dentro da pochi passi. A raddoppiare ci pensa Muller con un destro ravvicinato su assist del bomber polacco. Lewandowski è immarcabile e al 55' sigla la doppietta approfittando della dormita della difesa ospite. Poi è Alcantara a trovare il gol con una facile conclusione. Lewandowski cala il tris personale al 79' con un colpo di testa dopo la respinta corta del portiere dell'Augsburg. Il 6-0 porta invece ancora la firma di Muller.

Con questo successo il Bayern mantiene 13 punti di vantaggio sul Lipsia che affonda 4-0 il fanalino di coda Darmstadt. Alla Red Bull Arena i padroni di casa ci impiegano 14 minuti per sbloccare l'incontro con un destro di Keita. Forsberg raddoppia con una conclusione deviata da un difensore. Orban, di testa, sigla il tris mentre Keita in contropiede chiude i conti. Darmstadt in 10 nel finale per il rosso diretto all'indirizzo di Sandro Sirigu, difensore tedesco di origini sarde.

Resta al quarto posto a quota 47 il Borussia Dortmund che pareggia 1-1 a Gelsenkirchen con lo Schalke 04. Il solito Aubameyang porta in vantaggio i gialloneri appoggiando in rete il perfetto passaggio di Kagawa ma al 77' Kehrer infila Burki smarcato in area da Goretzka. Tra le altre sfide di giornata spicca la vittoria per 5-2 del Werder Brema sul campo del Friburgo grazie alla tripletta di Delaney e ai gol di Kruse e Bartels. L'Amburgo si allontana dalla zona retrocessione battendo 2-1 il Colonia in casa con reti di Muller e Holtby al 91'.