Bundesliga: Bayern stoppato, solo 1-1 con lo Schalke

Si ferma la marcia del Bayern Monaco che all'Allianz Arena non va oltre l'1-1 con lo Schalke 04: in vantaggio grazie a Lewandowski, la squadra di Ancelotti viene raggiunta da una punizione di Naldo complice una papera di Neuer. Show dell’Hoffenheim che conserva il terzo posto battendo 4-0 il Mainz. Successi in casa anche per Hertha Berlino (1-0 sull'Ingolstadt), Colonia (1-0 sul Wolfsburg) e Borussia Moenchengladbach (3-0 sul Friburgo).



Il Bayern Monaco, che all'Allianz Arena non perdeva punti dal 5 novembre scorso quando pareggiò 1-1 con l'Hoffenheim, passa in vantaggio al 9' col solito Lewandowski che, pescato in profondità da Vidal, supera Fahrmann con un delizioso pallonetto di sinistro. Sembra il la a una vittoria comoda della squadra di Ancelotti, ma al 13' lo Schalke pareggia: punzione dai venti metri di Naldo, la traiettoria è rasoterra e centrale ma Neuer sbaglia l'intervento e il pallone si insacca. Prima del riposo una traversa per parte: Burgstaller grazia Neuer al 39', Lewandowski sfiora la doppietta al 42'. Nella ripresa l'assedio finale dei bavaresi produce solo un'occasionissima nel finale per Javi Martinez, ma lo spagnolo spreca.





