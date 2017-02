Bundesliga: Bayern corsaro, tonfo Lipsia

Svolta importante nella 20esima giornata in Bundesliga. Il Bayern Monaco di Ancelotti vince 2-0 sul campo dell'Ingolstadt grazie ai gol di Vidal e Robben oltre il 90' e vola a +7 sull'RB Lipsia, a sopresa sconfitto 3-0 in casa dall'Amburgo, squadra che esce dalla zona retrocessione. Crolla anche il Borussia Dortmund, superato 2-1 in trasferta dal Darmstadt. Ko, 3-0 a Leverkusen, anche l'Eintracht Francoforte terzo della classe.

Giornata che può segnare questa Bundesliga, col successo in volata del Bayern Monaco e le sconfitte delle immediate inseguitrici. La squadra di Ancelotti vince 2-0 in casa dell'Ingolstadt penultimo in classifica dopo un pomeriggio sofferto: l'ex juventino Vidal sblocca il risultato al 90' con una zampata nel cuore dell'area mentre un minuto dopo è Robben col suo sinistro fatato a trovare il raddoppio. Il Bayern vola a 49 punti, +7 sull'RB Lipsia che a sorpresa crolla in casa contro l'Amburgo. Gli ospiti si portano sul 2-0 in avvio di gara sfruttando due calci d'angolo con le incornata dell'ex Papadopoulos al 18' e di Walace al 24'; nel finale il tris lo firma Hunt al 93'.