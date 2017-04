Bundesliga: Bayern Monaco campione, il Lipsia si arrende

div> Il Bayern Monaco mette in bacheca il 27esimo titolo nazionale della sua storia battendo 6-0 il Wolfsburg in trasferta nel 31esimo turno di Bundesliga grazie ai gol di Alaba, Robben, Muller, Kimmich e alla doppietta di Lewandowski. A regalare il quinto Meisterschale consecutivo ai bavaresi, il primo con Ancelotti in panchina, è anche il mezzo passo falso del Lipsia che pareggia 0-0 in casa con l'Ingolstadt. Si chiude senza reti Dortmund-Colonia.

Il Bayern ci mette 19' per sbloccare l'incontro con una straordinaria punizione di Alaba che si infila sotto l'incrocio. Dopo tre minuti Casteels compie un doppio miracolo sui tiri a botta sicura di Lewandowski prima e di Muller poi. Al 36' il polacco raddoppia con un destro preciso e potente su cross di Coman. Lewandowski cala il tris al 45' agganciando in area il traversone dell'ottimo Coman e battendo Casteels con un sinistro chirurgico. Nella ripresa i bavaresi dilagano con Robben che, al 66', si fa beffa della difesa del Wolfsburg e conclude in rete sul primo palo. Al 78' Luiz Gustavo, centrocampista cercato da diverse squadre italiane, viene espulso per doppia ammonizione e applaude ripetutamente l'arbitro all'uscita dal campo. I padroni di casa si disuniscono e il Bayern sigla il 5-0 con Muller che mette dentro il più facile dei gol a porta vuota dopo il palo di Lewandowski. All'85' è Kimmich a chiudere i conti con un destro su assist di Robben. Il Bayern è campione di Germania per la 27esima volta nella sua storia, la quinta consecutiva. Ancelotti mette invece in bacheca il quarto titolo nazionale in quattro campionati diversi (Milan in Serie A, Chelsea in Premier, Psg in Ligue 1 e Bayern in Bundes). L'allenatore di Reggiolo ha mancato il successo solo nella Liga trionfando però con il suo Real Madrid in Champions League nel 2013-14.

Dalla Red Bull Arena arriva il risultato più sorprendente del quartultimo turno di Bundesliga con il Lipsia che non riesce a superare l'Ingolstadt, penultimo in classifica a quota 29. La squadra di Hasenuttl resta in superiorità numerica nel finale per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Morales ma, nonostante i 6' di recupero, è costretta a frenare. Si ferma anche il Dortmund che, al Signal Iduna Park, pareggia 0-0 col Colonia. I gialloneri sfiorano più volte il gol con Reus e Aubameyang ma gli ospiti alzano un buon muro difensivo e portano a casa un punto prezioso. Il Borussia resta terzo a 57 ma rischia di essere superato dall'Hoffenheim, impegnato domenica con l’Eintracht Francoforte. Tonfo dell'Hertha Berlino che perde 2-0 Weserstadion di Brema: per il Werder in rete Bartels e Kruse. Rimane in vita il Darmstadt che, nonostante l'ultimo posto a quota 24, conquista la terza vittoria consecutiva travolgendo 3-0 il Friburgo con i gol di Platte, Gondorf e Schipplock. Colpo esterno del Moenchengladbach che liquida 2-1 il Mainz grazie a Stindl e Schulz (inutile nel finale il gol dei padroni di casa di Muto).