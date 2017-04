Bundesliga: il Bayern frena ancora, il Dortmund vince ed è terzo

Reduce dall'eliminazione ai quarti di Champions per mano del Real Madrid, il Bayern Monaco non va oltre il 2-2 con il Mainz all'Allianz Arena rimediando il secondo pari di fila in Bundesliga. In svantaggio due volte, la squadra di Ancelotti è salvata dai gol di Robben e Thiago Alcantara. Prezioso successo del Borussia Dortmund che si impone 3-2 in rimonta a Moenchengladbach: decisivo un gol di Raphael Guerreiro all'87', i gialloneri sono terzi.



Bayern Monaco-Mainz 2-2

Quarta partita di fila senza vincere per il Bayern, tra Champions e Bundesliga: di fatto la peggiore striscia di rendimento dall'inizio della stagione a testimonianza che, se parlare di crisi può apparire esagerato, la squadra di Ancelotti di sicuro non sta attraversando il suo miglior momento. Allianz Arena gelata al 3' quando, complice un disimpegno errato di Vidal sulla trequarti, Bojan Krkic evita in dribbling Thiago Alcantara e insacca per il vantaggio del Mainz. La reazione dei bavaresi è affidata a Robben che al 16', servito in profondità da Ribery, sigla l'1-1 con un diagonale preciso nell'angolino basso. Ma le sofferenze per il Bayern non sono finite: al 40' Kimmich aggancia ingenuamente Muto in piena area, per l'arbitro è rigore e Brosinski trafigge Ulreich, schierato al posto dell'infortunato Neuer. Ripresa con i bavaresi all'attacco: a firmare il 2-2 ci pensa Thiago Alcantara che al 73' trova l'angolino dal limite con un destro rasoterra. Nel finale Lewandowski chiede senza successo un penalty, ma il match termina 2-2 e il Mainz conferma di trovarsi a proprio agio all'Allianz Arena dove l'anno scorso aveva addirittura vinto 2-1.



Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund 2-3

Uscito con le ossa rotte dal doppio confronto dei quarti di finale di Champions con il Monaco, il Borussia Dortmund ritrova il sorriso in Bundesliga: la squadra di Tuchel vince 3-2 una partita difficilissima a Moenchengladbach e conquista il terzo posto solitario - che significa qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions - a +1 sull'Hoffenheim che, se il campionato finisse oggi, sarebbe invece costretto a disputare i preliminari. La partita si mette bene per i gialloneri che al 10' passano in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Reus e concesso per fallo di Dahoud su Pulisic, forse commesso fuori area. Ma a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, il Dortmund fa harakiri e il Borussia Moenchengladbach ribalta il risultato: al 43' Stindl pareggia con un diagonale di sinistro dopo uno svarione di Merino in fase di disimpegno, al 48' Schmelzer trafigge il proprio portiere Burki con una rocambolesca autorete. Dortmund in difficoltà, ma a salvarlo ci pensa il solito Aubameyang: su una splendida palla in verticale di Dembelé, l'attaccante gabonese dribbla Sommer in uscita e insacca da posizione defilata festeggiando il suo 27esimo gol stagionale in Bundesliga che gli consente di staccare Lewandowski e di salire da solo al comando della classifica cannonieri. Il Dortmund ci crede e all'87' trova la rete che vale tre punti: punizione dalla sinistra di Castro e colpo di testa vincente in mischia di Raphael Guerreiro per il definitivo 2-3.



Nelle altre partite del pomeriggio spicca il successo casalingo dell'che all'Olympiastadion batte 1-0 il: decide al 59' il solito, a segno per la 12esima volta in stagione in Bundesliga. Poker delche si impone 4-2 aal termine di una partita pazza: padroni in casa in vantaggio due volte, ma a lanciare la formazione allenata da Nouri sono quattro gol dello scatenato, ora a quota 13 nella classifica cannonieri. L'attaccante del Werder segna tre delle sue quattro reti dall'81' al 94'. Sofferta anche la vittoria dell'che piega 3-1 in rimonta l': ospiti subito in vantaggio con, la squadra allenata da Kovac si scatena nel finale con la doppietta di(78' e 87') e il sigillo dial 91'. In coda pesante scivolone casalingo dell', battuto 2-1 dalche festeggia il secondo successo di fila: è la prima volta che succede quest'anno.