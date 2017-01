Bundesliga: il Bayern chiama, il Lipsia risponde

Nella 18esima giornata di Bundesliga prosegue il duello a distanza tra il Bayern Monaco e il Lipsia. La squadra allenata da Carlo Ancelotti espugna il Weserstadion battendo 2-1 il Werder Brema grazie ai gol di Robben e Alaba e resta in vetta alla classifica con 45 punti. Invariato il margine di vantaggio sull'RB, staccato di 3 lunghezze e vincente 2-1 in casa sull'Hoffenheim: Werner e Sabitzer rispondono alla rete ospite iniziale di Amiri.





Alilparte col piede sull'acceleratore e al 5' sfiora subito il gol con un gran tiro diparato miracolosamente da. Il vantaggio per i bavaresi arriva comunque al 30' e a firmarlo èche si gira in un fazzoletto e piazza la sfera sotto la traversa. Sul finale di frazione la squadra di Ancelotti raddoppia con una punizione pennellata all'incrocio di(alla prima marcatura stagionale). Nella ripresa prova a tornare in partita il Werder che accorcia le distanze con, bravo a spedire in fondo al sacco l'assist di. Nel finale i padroni di casa vanno a caccia del pari ma la difesa delè solida e concede pochi spazi. Settima vittoria di fila in campionato per i bavaresi che restano al comando della classifica con 45 punti. Ilsi ferma a quota 16, +1 sul terzultimo posto occupato dall'Ingolstadt, vincente 3-1 sull'Amburgo grazie ai gol die a un penalty di Cohen.Avvio di match tutto in salita per ilche, alla, va sotto dopo appena 18 minuti per un gol siglato in contropiede da Amiri al termine di un uno-due ravvicinato con. Al 38' arriva il pari dell'si infila in area e batte il portiere dell'Hoffenheim con una zampata precisa. Gli ospiti rimangono in 10 al 60' per il rosso diretto ae subiscono il definitivo 2-1 al 77' siglato da Sabitzer. Il Lipsia resta così secondo con 42 punti mentre l'Hoffenheim (unica squadra imbattuta fino a questo momento nei 5 top campionati europei), subisce la prima sconfitta stagionale e resta quarto a quota 32.