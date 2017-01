Il Borussia Dortmund è sempre un passo avanti a tutti quando c'è da prendere un giovane talento. L'ultimo della collezione è Alexander Isak, 17enne attaccante svedese dell'AIK Solna che in patria tutti chiamano "Ibrahimovic nero". Il ragazzo sembrava destinato al Real Madrid che aveva messo sul piatto 10 milioni di euro ma pare che sia stato lo stesso Isak a dire di noi ai Blancos e a preferire il trasferimento al Dortmund.

Il club tedesco non ha rivelato nulla sulle cifre o sul contratto firmato dal ragazzo, se non che si tratta di un legame a lungo termine. Isak, che ha scelto la maglia numero 14, ha debuttato con la maglia dell'AIK Solna a soli 16 anni e in 29 presenze ha realizzato 13 gol. I tifosi del Borussia Dortmund spera che l'acquisto di questo talento non sia il preludio ad una cessione illustre come quella di Pierre-Emerick Aubameyang, da tempo avvicinato al Real Madrid.