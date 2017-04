"Un'esperienza che non auguro a nessuno, la peggiore per me". E' un passo della lunga lettera pubblicata suda Marc, il difensore delrimasto ferito a seguito dell'esplosione che martedì ha coinvolto la squadra tedesca poco prima del match dicontro il. Il giocatore, che ha rimediato la frattura del braccio destro, si trova in ospedale dove giorno dopo giorno sta riacquistando il buon umore e la serenità.Anche se, come confessa lui stesso, lo schock è stato tremendo: ". L'unica cosa che chiedo è di vivere tutti in pace e lasciarci le guerre alle spalle. In questi giorni guardando il mio polso gonfio sapete cosa ho provato? Orgoglio. Lo guardo orgoglioso pensando che tutto il male che hanno voluto farci si è ridotto a questo., allenarsi per continuare a coltivare la passione con la mia gente e con i miei compagni".