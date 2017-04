Bayern Monaco: frattura al piede per Neuer, stagione finita

Piove sul bagnato in casa del Bayern Monaco. All'uscita di scena dalla Champions League per mano del Real Madrid tra mille polemiche si aggiunge la beffa per il grave infortunio di Manuel Neuer, uscito zoppicante dallo stadio Bernabeu. Il portierone della Nazionale ha accusato un problema al piede in occasione del 3-2 di Cristiano Ronaldo.

Sadly, @Manuel_Neuer suffered a fracture in his left foot during #RMAFCB and is set for a lengthy spell out. Get well soon, Manu! 👊 pic.twitter.com/ZO6gvypkdx