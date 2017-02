Bayern Monaco, Ancelotti perde la calma: dito medio ai tifosi dell'Hertha

Ci è voluta la Bundesliga per far perdere il tradizionale aplomb a Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, attualmente alla guida del Bayern Monaco capolista nel campionato tedesco, è finito sotto accusa dei media - e in particolare della Bild - per un gesto poco edificante che l'ha visto protagonista ieri al rientro negli spogliatoi al termine della partita pareggiata 1-1 in extremis all'Olympiastadion di Berlino contro l'Hertha.



I bavaresi sono riusciti a raddrizzare la gara solamente al 96' grazie a un gol in mischia del solito Lewandowski scatenando la rabbia dei tifosi locali, inferociti dall'extra recupero concesso dall'arbitro che, ai cinque minuti decisi inizialmente, ne ha aggiunto un altro a causa delle due sostituzioni operate dall'Hertha dopo il 90'.





A fine partita, nel tunnel verso gli spogliatoi, Carloè stato pizzicato dalle telecamere dellaa estrarre il. Il tecnico non si è sottratto alle domande dei cronisti, ha ammesso la caduta di stile ma si è difeso: "". Laha dedicato un paragrafo all'accaduto titolandolo in italiano: "".