Bayern Monaco: è Sanchez il regalo per Ancelotti

Il Bayern Monaco ha individuato il rinforzo da regalare a Carlo Ancelotti per dare l'assalto alla prossima Champions League: Alexis Sanchez! Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il club bavarese ha già avviato i contatti con l'agente del cileno, Fernando Filicevich, per sondare il gradimento del ragazzo, e ha anche avanzato una prima proposta all'Arsenal per capire se altre società si sono già fatte avanti.

Non è un mistero che Sanchez abbia estimatori in tutta Europa e che sia deciso a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 per cui l'Arsenal è obbligato a cederlo in estate e per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, decisamente inferiore al suo valore di mercato, se non vuole rischiare di perderlo a zero. Il Bayern diventa favorito perchè, come sottolineato anche dal The Sun, i Gunners si sono rassegnati ad una sua cessione ma non hanno alcuna intenzione di venderlo ad una rivale in Premier come Chelsea, Manchester United e soprattutto City, con Guardiola che spinge per avere il cileno.

Sul giocatore c'era anche il Paris St. Germain ma i francesi hanno decisamente virato su Pierre Aubameyang e secondo la Bild chiuderanno per una cifra vicina ai 70 milioni di euro da versare al Borussia Dortmund e faranno firmare alla punta del Gabon un contratto da 14 milioni di euro a stagione.