Analisi Fifa Tms: è record per i trasferimenti internazionali

Il 2016 passerà alla storia del calcio come l'anno in cui è stato siglato il nuovo record di sempre per i trasferimenti internazionali. A svelarlo è il Fifa Tms nel Global Trasfer Market Report 2017 che analizza i dati della compravendita di giocatori nelle sei Confederazioni mondiali. Il documento mostra come i trasferimenti internazionali abbano raggiunto quota 14591 superando per la prima volta nella storia quota 14000 (nel 2015 erano 13601).

Ad aumentare è anche il costo degli affari, salito a 4.79 miliardi di dollari, +14,3% rispetto all'anno precedente. Questa cifra prende in considerazione solo il passaggio di giocatori con un corrispettivo in denaro e rappresenta il 14.4% dei trasferimenti totali. Le altre operazioni sono dunque scambi o prestiti. Il dato forse più significativo è la crescita esponenziale del mercato cinese. I club della Chinese Super League sono arrivati a spendere circa 451,3 milioni nel 2016, quasi tre volte di più rispetto al 2015.

Se si analizza più nel dettaglio la quota di ogni Confederazione si evince che i club Uefa sono quelli che dominano il mercato registrando oltre l'82.1% della spesa totale dei trasferimenti con 3.83 miliardi di dollari. Le squadre inglesi sono al primo posto nella speciale classifica della spesa per i trasferimenti in entrata con 1.37 miliardi di dollari- una crescita dell'8,7% rispetto al 2015 - pari al 43% della spesa totale delle 5 principali nazioni (Inghilterra, Germania, Spagna, Italia e Francia). L'Italia, con 508.5 milioni di dollari spesi, si piazza quarta dietro a Inghilterra, Germania e Spagna.