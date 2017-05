Mandragora dato per morto sul web

Macabro scherzo per Rolando Mandragora, centrocampista della Nazionale Under 21 di Di Biagio e promessa della Juventus.

Il 19enne viene dato per morto su Wikipedia, che nella sua pagina recita: "Rolando Mandragora (Napoli, 29 giugno 1997 – Torino, 11 maggio 2017) è stato un calciatore italiano, centrocampista della Juventus e della Nazionale Under-21 italiana". Opera di qualcuno che ha deliberatamente modificato le informazioni dell'Enciclopedia Libera.

ll ragazzo invece sta bene ed è attivo sui social: in questi giorni è stato impegnato a Coverciano con la Nazionale Under 20 di Alberigo Evani che lo ha inserito nella lista dei 21 convocati per il Mondiale in programma dal 20 maggio all’11 giugno in Corea del Sud